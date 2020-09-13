Recep Yazıcı: "Daha aktif ve oyuna yönelik oynayacağız"
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Recep Yazıcı: "Daha aktif ve oyuna yönelik oynayacağız"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Sezon başı olması dolayısıyla gol yollarında istediğimizi alamadık ve gereken skoru bulamadık.

Recep Yazıcı:
13.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:34

Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası, "Sezon başı olması dolayısıyla gol yollarında istediğimizi alamadık ve gereken skoru bulamadık. Bundan sonraki maçlarda daha aktif ve daha oyuna yönelik oynayacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 1. haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlı ekibin Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, "Hafta içi rakibimizi analiz ettik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Ona göre önlemlerimizi aldık. Ancak sezon başı olması dolayısıyla gol yollarında istediğimizi alamadık ve gereken skoru bulamadık. Oyuncularımız üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler. Takımın oyunundan memnunuz. Bundan sonraki maçlarda daha aktif ve oyuna yönelik oyunlar oynayacağımızı söylemek istiyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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