Recep Yazıcı: "3 puanı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum"
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Recep Yazıcı: "3 puanı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Recep Yazıcı: '3 puanı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum'

Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, 3 puanı hak ettiklerini söyleyerek, aynı oyunu devam ettirdikleri takdirde ligde kalma mücadelesinde başarılı olacaklarını dile getirdi.

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Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, 3 puanı hak ettiklerini söyleyerek, aynı oyunu devam ettirdikleri takdirde ligde kalma mücadelesinde başarılı olacaklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, mücadeleyi değerlendirdi. Yazıcı, oyuncularının göstermiş olduğu üstün performansın kendileri açısında çok sevindirici olduğunu kaydederek, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. 3 puanı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsunspor'un kalitesini bilerek iyi hazırlandık, oyunun başlarında onları durdurmayı başardık. Daha sonra da biz oyuna ortak olduk. Onlardan daha fazla pozisyona girdik. Bir yerde oyunu domine ettik diyebilirim. Biz çok genç bir takımız, 19 ile 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. İlk 11'de oynayan 7 oyuncumuz 1999-2000 doğumlu. Dolayısıyla bireysel hatalar ve tecrübesizlik yapabiliyoruz. Golleri de bu şekilde yemiş olduk. Ancak bu oyunumuzu devem ettirebilirsek ligde kalma mücadelesinde başaracağımızı düşünüyorum. Diğer takımların şampiyon olması bizi ilgilendirmiyor. Biz kalma mücadelesi veren bir takımız. Bu genç ve iyi futbol oynayan takıma da herkesin yardımcı olması lazım. Maalesef bugünkü hakem triosu biraz takdir haklarını Samsunspor tarafına kullandı. Çünkü orada tecrübeli oyuncular var, onların etkisinde kaldı. Örneğin ilk yediğimiz golde Domgjoni'ye yapılan kasıtlı bir faul vardı. Orada oyunu durdurması lazımdı ama biz orada golü yedik. Oyun içerisinde de elle oynama sonucunda bir gol pozisyonu vardı herkes gördü ama hakem de görmesine rağmen bir türlü veremedi. Hakemlerimizin daha dikkatli olmaları lazım. Onlar şampiyon olmaya çalışıyor ama biz de küme düşmemeye çalışıyoruz. Onlar kadar mücadele veriyoruz. Hak neyse onu vermeleri lazım. 4 maçımız kaldı, hepsi final niteliğinde. Onlardan iyi puanlar toplayıp bu ligde kalıcı olmaya inanan bir takımımız olduğunu herkese göstermiş olduk" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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