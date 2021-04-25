Recep Yazıcı: "3 puan bizim için altın değerindedir"

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, altın değerinde bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, "Bugün küme düşmeyeceğimizi tescilleyebilirdik ancak bir hafta daha ertelemiş olduk" dedi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, altın değerinde bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, "Bugün küme düşmeyeceğimizi tescilleyebilirdik ancak bir hafta daha ertelemiş olduk" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı maçı değerlendirdi.

Yazıcı, 3 puan aldıkları için çok sevinçli olduklarını belirterek, "Bugün bize galibiyet gerekliydi. Şartlar ne olursa olsun 3 puan almamız gerekiyordu. Oyuncularımı kutluyorum. Farklı kazanabileceğimiz maçı 2-1'lik skorla bitirdik. Maçtan önce başkanımızın '1-0 olsun bizim olsun' gibi bir sohbeti vardı, o gerçekleşti. Ümit Karan hocamızın devre arasında oyuncuları 2-0'lık skorun yeterli olmadığı konusunda defalarca ikaz etti. Oyuncularımız diğer maçların skorlarını da takip etti. Bugün küme düşmeyeceğimizi tescilleyebilirdik ancak bir hafta daha ertelemiş olduk. Oyuncularımızın ilk yarıdaki gayreti çok güzeldi ancak ikinci yarıda biraz tutuk oynadık. Oyuncularımız strese girdi, Akhisar'ın da Altay'ı yenmesiyle biraz oyun disiplininden uzaklaştılar. Yaptığımız değişikliklerle skoru korumasını bildik. 3 puan bizim için altın değerindedir. Haftaya Keçiören maçına hazırlanacağız. Bu ligin takımı olduğumuzu ve kalıcı olacağımızı söylemiştik. İnşallah bunu haftaya gerçekleştiririz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı