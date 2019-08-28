Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi

Beşiktaş'ta kiralık olarak fora giyen Kagawa'yı kadrosuna katarak sürprize imza atan İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, şimdide gözünü Arda Turan'a dikti.

28.08.2019 17:29
Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi

Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan Real Zaragoza, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.

KAGAWA'NIN ARDINDAN ARDA TURAN HAMLESİ

Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek olan Arda'nın haklarının devralınması ile ilgili resmi hamleyi yapan İspanyol ekibi imzaya çok yakın. İspanyol basınından futbolistos.es'te yer alan habere göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Kagawa'dan sonra bir de Arda Turan bombası patlatacak.

ADAYLAR MARCHISIO VE ARDA TURAN

Haberde; Son olarak Zenit forması giyen Claudio Marchisio da Zaragoza'nın orta saha adayları arasında gösterildi ancak listenin başında hücum özellikleri de bulunan Arda Turan var. Rus ekibinden ayrılan ve bonservisi elinde olan Marchisio ise Arda Turan'ın alternatifi konumunda. (Sporx)

Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi
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