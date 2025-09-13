Real Sociedad Real Madrid hangi kanalda? Real Sociedad Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Sociedad Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Sociedad Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Sociedad Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad Real Madrid maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Sociedad Real Madrid maçını S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca S Sport Plus platformundan canlı Real Sociedad Real Madrid maçını izleyebilirsiniz.

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad Real Madrid maçı bu akşam saat 17.15'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.