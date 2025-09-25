Haberler

Real Oviedo Barcelona hangi kanalda? Real Oviedo Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Real Oviedo Barcelona La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Oviedo Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Oviedo Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Oviedo Barcelona maçı yayın bilgisi!

REAL OVİEDO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo Barcelona maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Oviedo Barcelona S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca S Sport Plus platformundan canlı Real Oviedo Barcelona maçını izleyebilirsiniz.

REAL OVİEDO BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Oviedo Barcelona maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

