Real Madrid Valencia maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Valencia geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD VALENCİA MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD VALENCİA ÖZET

Real Madrid Valencia maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD VALENCİA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Valencia maçı 2-1'lik Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Valencia maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.