Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu

06.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:33

Transfer döneminde James Rodriguez, Gareth Bale gibi birçok yıldız isimle yollarını ayıran Real Madrid, 200 milyon euro yaklaşık 1,8 milyar TL'lik gelir elde etti.

Her transfer döneminde gündem oluşturan transferlere imza atan Real Madrid, bu kez sessiz bir transfer dönemi geçirdi. Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran eflatun beyazlılar, büyük gelirin sahibi oldu.

Real Madrid son transfer döneminde oyuncu satışları ve kurtulduğu maaşlar üzerinden 200 milyon euro yaklaşık 1,8 milyar TL'yi aşan bir gelir elde etti.

Başkent ekibi, bu dönemde en büyük geliri Inter'e gönderdiği Achraf Hakimi'den 40 milyon euroluk gelirle kazandı. Tottenham'a gönderilen Reguilon da 30 milyon euroluk kazançla, transfer gelirinin önemli bir kısmını oluşturdu.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULDU

Real Madrid'de James Rodriguez, Gareth Bale, Dani Ceballos ve Areola gibi isimlerde kulüpten ayrılanlar arasında yer aldı.

James Rodriguez bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutarken, Gareth Bale kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bale'in gelecek sezon Madrid'e dönmesi beklenmiyor.

Bu gibi oyuncularla yollarını ayıran Madrid buradan da ortalama 40 milyon euro civarında bir tasarruf yaptı.

Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Fatma Girik Türkan Şoray Burak Özçivit Caner Cindoruk
Spor Babel Falcao Arda Turan Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Karar Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 23:32:49. #1.14#
title