Real Madrid - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Real Madrid - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

21.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:03
Real Madrid - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır.

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Alfredo di Stéfano Stadyumu, Madrid'de oynanacak.

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