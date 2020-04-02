Real Madrid Savunmasının İki Önemli Kalesi: Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos
Real Madrid'in rakip hücumlarına geçit vermeyen ve kalesini maçlar boyu gole kapatmasının çok büyük rol oynayan Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos'un İspanyol ekibiyle en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Real Madrid'in rakip hücumlarına geçit vermeyen ve kalesini maçlar boyu gole kapatmasının çok büyük rol oynayan Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos'un İspanyol ekibiyle en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout