Real Madrid Savunmasının İki Önemli Kalesi: Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos Real Madrid'in rakip hücumlarına geçit vermeyen ve kalesini maçlar boyu gole kapatmasının çok büyük rol oynayan Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos'un İspanyol ekibiyle en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Real Madrid'in rakip hücumlarına geçit vermeyen ve kalesini maçlar boyu gole kapatmasının çok büyük rol oynayan Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos'un İspanyol ekibiyle en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout