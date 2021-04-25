Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti
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Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti

Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti
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İspanyol devi Real Madrid'in Milan ile sözleşmesi sona erecek milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgliendiği iddia edildi. İspanya'dan Fichajes'in haberine göre; Real Madrid'de transfer komitesi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ile yakından ilgileniyor. Milan ile olan sözleşmesinin sonuna gelen milli yıldızımız, kulübüyle yaptığı kontrat uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuca ulaşamamış durumda.

A Milli Takımımız'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Milan'la mukavele uzatma konusunda çıkmazda. İtalyan ekibi ve Hakan'ın görüşmelerinde maaş sorunu aşılamadı. Yaklaşık 2 milyon euroya yakın bir fark olduğu belirtiliyor. Bir süredir transfer harcamalarına dikkat eden Real Madrid, bonservisini eline alacak Hakan'ın durumunu yakından takip ediyor.

6-7 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun yıllık ücret olarak 6-7 milyon euro seviyelerinde bir talebi olduğu aktarılıyor. İtalyan ekibinin ise 4.5 milyon euroyu aşmıyor. İspanyol devi Real Madrid, bonservis bedeli ödemeyeceği Hakan için 6-7 milyon euro seviyelerine çıkabilir.

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37 MAÇTA 8 GOL, 11 ASİST

Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 resmi karşılaşmaya çıkan Hakan, 8 kez gol atarken 11 kez de asist yaptı. Hakan, İtalyan ekibinin oyun kurucusu ve yönlendiricisi. Ay-Yıldızlı forma ile de toplam 55 karşılaşmaya çıkan 1994 doğumlu orta saha, 13 sefer gol sevinci yaşadı.

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