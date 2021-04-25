Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti

İspanyol devi Real Madrid'in Milan ile sözleşmesi sona erecek milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgliendiği iddia edildi. İspanya'dan Fichajes'in haberine göre; Real Madrid'de transfer komitesi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ile yakından ilgileniyor. Milan ile olan sözleşmesinin sonuna gelen milli yıldızımız, kulübüyle yaptığı kontrat uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuca ulaşamamış durumda.

A Milli Takımımız'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Milan'la mukavele uzatma konusunda çıkmazda. İtalyan ekibi ve Hakan'ın görüşmelerinde maaş sorunu aşılamadı. Yaklaşık 2 milyon euroya yakın bir fark olduğu belirtiliyor. Bir süredir transfer harcamalarına dikkat eden Real Madrid, bonservisini eline alacak Hakan'ın durumunu yakından takip ediyor.

6-7 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun yıllık ücret olarak 6-7 milyon euro seviyelerinde bir talebi olduğu aktarılıyor. İtalyan ekibinin ise 4.5 milyon euroyu aşmıyor. İspanyol devi Real Madrid, bonservis bedeli ödemeyeceği Hakan için 6-7 milyon euro seviyelerine çıkabilir.

37 MAÇTA 8 GOL, 11 ASİST

Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 resmi karşılaşmaya çıkan Hakan, 8 kez gol atarken 11 kez de asist yaptı. Hakan, İtalyan ekibinin oyun kurucusu ve yönlendiricisi. Ay-Yıldızlı forma ile de toplam 55 karşılaşmaya çıkan 1994 doğumlu orta saha, 13 sefer gol sevinci yaşadı.