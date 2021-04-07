Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool çeyrek final golleri kim attı?
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Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool çeyrek final golleri kim attı?

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Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool çeyrek final golleri kim attı?

Real Madrid - Liverpool bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 1. çeyrek final mücadelesi ile karşılaştı. Kıyasıya geçen maçta kazanan taraf Real Madrid oldu. Real Madrid - Liverpool maç özeti izle! Real Madrid - Liverpool kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool golleri kimler attı?

Real Madrid - Liverpool maçı sona erdi. Futbol severler Real Madrid - Liverpool maç özetini araştırıyor. Real Madrid - Liverpool maç özeti full izle! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı gollerini kim attı?

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Liverpool çeyrek final 1. maçı 3-1 Real Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.

REAL MADRİD - LİVERPOOL GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Real Madrid'in golleri:

27. dakika : Vinicius Junior

36. dakika : Marco Asensio

65. dakika : Vinicius Junior

Liverpool'un golleri:

51. dakika : Mohamed Salah

Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool çeyrek final golleri kim attı?

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç 3-1 Real Madrid'in galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ VE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsport sayfasından takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANDI?

Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid'da oynandı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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