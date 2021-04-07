Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Real Madrid - Liverpool çeyrek final golleri kim attı?
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REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Liverpool çeyrek final 1. maçı 3-1 Real Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.
REAL MADRİD - LİVERPOOL GOLLERİ KİM ATTI?
Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Real Madrid'in golleri:
27. dakika : Vinicius Junior
36. dakika : Marco Asensio
65. dakika : Vinicius Junior
Liverpool'un golleri:
51. dakika : Mohamed Salah
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç 3-1 Real Madrid'in galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.
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REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANDI?
Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid'da oynandı.