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Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı

Türk model Elif Aksu, geçtiğimiz aylarda adının aşk dedikodusuna karıştığı Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. ile reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico sonrası yıldız futbolcunun galibiyeti Türk modelle kutlaması dikkat çekmişti.

22.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:39

Türk model Elif Aksu, geçtiğimiz aylarda adının aşk dedikodusuna karıştığı Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. ile reklam çekimi için bir araya geldi. Aksu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Türk model, geçtiğimiz aylarda Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabéu'da tribünden takip etmişti ve İkili maçtan sonra hem Madrid'in galibiyetini, hem de Vinicius Junior'ın golünü birlikte kutlamıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan futbolcu, Elif Aksu için "arkadaşım" ifadesini kullansa da hikayedeki "kalp" detayı dikkatlerden kaçmadı. O gönderinin ardından akıllara gelen ilk soru "acaba aşk mı yaşıyorlar?" olmuştu.

Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
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