Real Madrid Kondisyon ve Toplu Çalışmalar Yaptı
Real Madrid, LaLiga'nın belirlediği protokoller çerçevesinde bu haftanın üçüncü antremanını tamamladı. Zinedine Zidane'ın başında olduğu antrenmanda oyuncuların kondisyonlarına yönelik antremanların yanı sıra ayrı gruplar halinde topla birlikte çalışmalarda yapıldı.
20.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:10
Real Madrid, LaLiga'nın belirlediği protokoller çerçevesinde bu haftanın üçüncü antremanını tamamladı. Zinedine Zidane'ın başında olduğu antrenmanda oyuncuların kondisyonlarına yönelik antremanların yanı sıra ayrı gruplar halinde topla birlikte çalışmalarda yapıldı.
Kaynak: Dugout