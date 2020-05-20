Real Madrid Kondisyon ve Toplu Çalışmalar Yaptı Real Madrid, LaLiga'nın belirlediği protokoller çerçevesinde bu haftanın üçüncü antremanını tamamladı. Zinedine Zidane'ın başında olduğu antrenmanda oyuncuların kondisyonlarına yönelik antremanların yanı sıra ayrı gruplar halinde topla birlikte çalışmalarda yapıldı.

Real Madrid, LaLiga'nın belirlediği protokoller çerçevesinde bu haftanın üçüncü antremanını tamamladı. Zinedine Zidane'ın başında olduğu antrenmanda oyuncuların kondisyonlarına yönelik antremanların yanı sıra ayrı gruplar halinde topla birlikte çalışmalarda yapıldı. Kaynak: Dugout