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Real Madrid Kobe İçin Saygı Duruşunda Bulundu

Real Madrid, Real Valladolid'i 1-0 mağlup ettikten sonra antrenmanlara döndu. Kulüp tesislerindeki antrenman başlamadan once, trajik bir sekilde hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant için bir dakikalık saygı durusunda bulunuldu.

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19

, Real 'i 1-0 mağlup ettikten sonra antrenmanlara döndu. Kulüp tesislerindeki antrenman başlamadan once, trajik bir sekilde hayatını kaybeden NBA yıldızı için bir dakikalık saygı durusunda bulunuldu.

Kaynak: Dugout

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