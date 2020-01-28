Real Madrid Kobe İçin Saygı Duruşunda Bulundu

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19

Real Madrid, Real Valladolid'i 1-0 mağlup ettikten sonra antrenmanlara döndu. Kulüp tesislerindeki antrenman başlamadan once, trajik bir sekilde hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant için bir dakikalık saygı durusunda bulunuldu.