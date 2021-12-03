Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağıyor
Real Madrid'le yolları ayırma noktasına gelen Luka Jovic'in Galatasaray'ı sosyal medyadan takip etmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sırp forvetin paylaşımlarına yorum yağdıran taraftarlar, 23 yaşındaki futbolcuya "Come to Galatasaray" çağrısında bulundu.
Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Sırp forvet Luka Jovic, Instagram'dan Galatasaray resmi hesabını takip etti.
"COME TO GALATASARAY"
Sırp forvetin bu hamlesi, Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler, 23 yaşındaki golcünün paylaşımlarına "Come to Galatasaray" yorumları yaptı. Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.
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