Real Madrid'in Üçüncü Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

2002 yılında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak Yokohama'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynama hakkı elde eden Real Madrid, Güney Amerika şampiyonu Olimpia Asuncion'la karşılaştı. Ronaldo'nun golüyle öne geçen Madrid, maçın uzatma anlarında Guti'yle farkı ikiye çıkararak üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.