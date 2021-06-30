Real Madrid'in Sol Ayaklı Oyuncularının Attığı Muhteşem Goller
Raul, Roberto Carlos, Arjen Robben, Angel Di Maria ve Mesut Özil gibi muhteşem sol ayaklı oyuncular Real Madrid formasıyla ter döktü. Real Madrid'in sol ayakları oyuncularının attığı muhteşem gollere birlikte göz atalım.
Raul, Roberto Carlos, Arjen Robben, Angel Di Maria ve Mesut Özil gibi muhteşem sol ayaklı oyuncular Real Madrid formasıyla ter döktü. Real Madrid'in sol ayakları oyuncularının attığı muhteşem gollere birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout