Real Madrid'in Sol Ayaklı Oyuncularının Attığı Muhteşem Goller
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Real Madrid'in Sol Ayaklı Oyuncularının Attığı Muhteşem Goller

Dugout - Haberler | Spor

Raul, Roberto Carlos, Arjen Robben, Angel Di Maria ve Mesut Özil gibi muhteşem sol ayaklı oyuncular Real Madrid formasıyla ter döktü. Real Madrid'in sol ayakları oyuncularının attığı muhteşem gollere birlikte göz atalım.

Raul, Roberto Carlos, Arjen Robben, Angel Di Maria ve Mesut Özil gibi muhteşem sol ayaklı oyuncular Real Madrid formasıyla ter döktü. Real Madrid'in sol ayakları oyuncularının attığı muhteşem gollere birlikte göz atalım.

Real Madrid'in Sol Ayaklı Oyuncularının Attığı Muhteşem Goller

Kaynak: Dugout

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