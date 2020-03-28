Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı İngiliz basını, Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un, Real Madrid'in radarına girdiğini yazdı.

Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek bordo mavilileri sırtlayan Alexander Sörloth'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede Cyrstal Palace'ın sezon başında 2 yıllığına kiralık verdiği 24 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da attığı gollerle Real Madrid'in radarına girdiği belirtildi. Haberde Cyrstal Palace'ın bu sezon takım halinde attığı gol sayısı ile Sörloth'un performansı karşılaştırılarak, "Sörloth Trabzonspor'da bu sezon 25 gol attı, Cyrstal Palace ise Premier Lig'de sadece 26 gol atabildi" ifadeleri kullanıldı.

NORVEÇ'İN ALTIN GENÇLERİ

Skysports'taki değerlendirmede ayrıca Sörloth'un yanı sıra Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland ve Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Martin Ödegaard'ın form durumlarına dikkat çekilerek, "Norveç Milli Takımı, Sörloth, Haaland ve Ödegaard gibi genç yetenekleriyle gelecek yıllara damgasını vurabilecek bir kapasiteye kavuştu" yorumu yapıldı