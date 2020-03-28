SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı - Spor
Trabzonspor, Real Madrid, Spor

Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı

İngiliz basını, Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un, Real Madrid'in radarına girdiğini yazdı.

28.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:55
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı

Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek bordo mavilileri sırtlayan Alexander Sörloth'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede Cyrstal Palace'ın sezon başında 2 yıllığına kiralık verdiği 24 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da attığı gollerle Real Madrid'in radarına girdiği belirtildi. Haberde Cyrstal Palace'ın bu sezon takım halinde attığı gol sayısı ile Sörloth'un performansı karşılaştırılarak, "Sörloth Trabzonspor'da bu sezon 25 gol attı, Cyrstal Palace ise Premier Lig'de sadece 26 gol atabildi" ifadeleri kullanıldı.

NORVEÇ'İN ALTIN GENÇLERİ

Skysports'taki değerlendirmede ayrıca Sörloth'un yanı sıra Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland ve Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Martin Ödegaard'ın form durumlarına dikkat çekilerek, "Norveç Milli Takımı, Sörloth, Haaland ve Ödegaard gibi genç yetenekleriyle gelecek yıllara damgasını vurabilecek bir kapasiteye kavuştu" yorumu yapıldı

Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

İspanyol devi Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Falcao, 'Yanımıza dönün' diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi Spor
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Spor
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Dilek Yaman Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Falcao Basketbolcu Hikmet Karaman Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 11:36:55. #1.15#
title