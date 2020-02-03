Real Madrid’in Atletico Galibiyeti Sevinci
2019-20 La Liga sezonunun 22. haftasında sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid’i Karim Benzema’nın golüyle 1-0 mağlup eden Real Madrid soyunma odasında maç sonrasında galibiyet ve lig tablosunda liderliğin sevinci yaşandı.
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
2019-20 La Liga sezonunun 22. haftasında sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i Karim Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup eden Real Madrid soyunma odasında maç sonrasında galibiyet ve lig tablosunda liderliğin sevinci yaşandı.
Kaynak: Dugout
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