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Real Madrid’in Atletico Galibiyeti Sevinci

2019-20 La Liga sezonunun 22. haftasında sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid’i Karim Benzema’nın golüyle 1-0 mağlup eden Real Madrid soyunma odasında maç sonrasında galibiyet ve lig tablosunda liderliğin sevinci yaşandı.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19

2019-20 sezonunun 22. haftasında sahasında ezeli rakibi 'i 'nın golüyle 1-0 mağlup eden soyunma odasında maç sonrasında galibiyet ve lig tablosunda liderliğin sevinci yaşandı.

Kaynak: Dugout

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