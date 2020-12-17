Real Madrid'in 2017 Sezonu Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu
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Real Madrid'in 2017 Sezonu Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu

17.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:17

16 Aralık 2017'de Real Madrid tarihinde altıncı kez Dünya Kulüpler Kupası şampiyona oldu. Abu Dhabi'nin Zayed Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun serbest vuruştan attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

16 Aralık 2017'de Real Madrid tarihinde altıncı kez Dünya Kulüpler Kupası şampiyona oldu. Abu Dhabi'nin Zayed Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun serbest vuruştan attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Real Madrid'in 2017 Sezonu Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu

Kaynak: Dugout

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