Real Madrid İçin En Güçlü Aday Massimiliano Allegri
İspanyol basını, Zidane'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayan Real Madrid için Massimiliano Allegri'nin isminin öne çıktığını yazdı.
Real Madrid'i kimin çalıştıracağı henüz bilinmezken, İspanya basınında yer alan haberlere göre en büyük adayın Massimiliano Allegri olduğu vurgulanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlük görevini sürdüren Allegri'nin, Real Madrid ile olan iyi ilişkiler, Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanmış Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane'ı yenebilen nadir hocalardan olması İtalyan hocayı öne çıkarıyor.
KLOPP PAHALI, POCHETTINO TECRÜBESİZ
Diğer taraftan Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un serbest kalma bedelinin çok yüksek olması, Totenham menejeri Mauricio Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi ve kupa tecrübesi eksikliği sebebiyle tüm oklar Allegri'de yoğunlaşıyor.
YORUMLAR (1)
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bazı cemaatler kimi destekleyeceğini açıklamış ... din ve devlet işlerini karıştırıp birbirine devlet işlerinde söz sahibi olma gayretleriCevap Yaz Yayından Kaldır