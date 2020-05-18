Real Madrid Haftanın Son Antrenmanını Kondisyon Çalışmaları İle Tamamladı Real Madrid'li oyuncular Real Madrid City'de Zidane'ın direktörlüğünde gerçekleşen antremanda kondisyon çalıştılar. LaLiga'nın belirlediği protokol çerçevesinde topsuz yapılan antremanda oyuncular kondisyon koşuları ile çalışmalarını tamamladı. Luka Jovic ve Marcelo salonda çalışmaya devam ettiler.

Real Madrid'li oyuncular Real Madrid City'de Zidane'ın direktörlüğünde gerçekleşen antremanda kondisyon çalıştılar. LaLiga'nın belirlediği protokol çerçevesinde topsuz yapılan antremanda oyuncular kondisyon koşuları ile çalışmalarını tamamladı. Luka Jovic ve Marcelo salonda çalışmaya devam ettiler. Kaynak: Dugout