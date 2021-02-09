Real Madrid - Getafe maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Getafe hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Real Madrid - Getafe maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Getafe hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

09.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:15
Real Madrid - Getafe maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Getafe hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Real Madrid - Getafe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga'da büyük önem taşıyan maçta Real Madrid - Getafe maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, hakemi kim? Real Madrid - Getafe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Getafe, İspanya La Liga maçı 09 02 2021 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Real Madrid - Getafe maçı izlemek için Spor Smart, platformu kullanıcısı olmalısınız.

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