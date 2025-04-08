Real Madrid elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Arsenal ve Real Madrid arasında oynanan maçta Arsenal'in 3-0 üstünlüğü bulunuyor. Bu durum Real Madrid'in elenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde son durum merak konusu oldu. Peki, Real Madrid elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanıbaşladı. Arsenal Real Madrid maçında 3-0'lıkArsenal üstünlüğü var. Peki, Real Madrid elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?
Arsenal Real Madrid maçı 3-0'lık Arsenal üstünlüğüyle devam ediyor.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Arsenal Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayadı.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Arsenal Real Madrid maçı Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanıyor.
REAL MADRİD ELENDİ Mİ (ŞAMPİYONLAR LİGİ)?
Arsenal Real Madrid eşleşmesinde rövanş maçı sonrası turu geçen taraf belli olacak.