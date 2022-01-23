İspanya La Liga'nın 22. haftasında lider Real Madrid ile Elche karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Elche maçı hangi kanalda, şifreli mi? Real Madrid - Elche saat kaçta, kaç kaç bitti? Real Madrid - Elche maç sonucu belli oldu mu? sorularının yanıtı bu kapsamda merak ediliyor.

Real Madrid - Elche maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şampiyonluğa giden Real Madrid, rakibini devirip haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Elche ise zolu deplasmanda kozlarını oynuyor. İspanya Kral Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Elche - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Elche - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

REAL MADRID ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Elche maçı 23 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus kanallarından canlı izleyebilirsiniz.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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