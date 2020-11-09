Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu
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Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu

09.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 09.11.2020 08:39

İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Mestella Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valencia 4-1'lik skorla kazanarak Real Madrid'e büyük bir sürpriz yaşattı.

Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 9'uncu haftasında deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada Valencia'nın gollerinin 3'ü penaltıdan geldi.

Real Madrid, maçın 23'üncü dakikasında Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 35'inci dakikada Carlos Soler'in penaltı golüyle skora eşitliği getirirken, 45'inci dakikada Real Madridli defans oyuncusu Raphael Varane'ın kendi kalesi attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı 54 ve 63'üncü dakikalarda Valencia'nın kazandığı penaltı atışlarında topun başına geçen Soler, ağları havalandırarak hat-trick yaptığı maçta takımını 4-1'lik galibiyete taşıdı.

Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu

DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİLER

Bu sonuçla La Liga'da bu sezon 2'nci yenilgisini elde eden ve 1 maç eksiği bulunan Real Madrid 16 puanda kalarak puan sıralamasında 4'üncülüğe geriledi.

Valencia ise puanını 11'e çıkararak 9'uncu sıraya yükseldi.

La Liga'da 9'uncu hafta sonunda 20 puanlı Real Sociedad lider durumda bulunuyor.

Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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