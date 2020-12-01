Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Shakhtar Donetsk'e ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve 21 yıl sonra ilk kez bir Ukrayna temsilcisi karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan maçı Shakhtar 2-0 kazandı ve grupta Real Madrid'e karşı 2. maçını da kazandı.

Real Madrid'in pozisyon bulmakta zorlandığı maçta Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncularından Dentinho ve 83. dakikada Solomon'dan geldi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk grupta puanını 7 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. İlk maçta 3-2 yenildiği rakibine bir kez daha yenilen Real Madrid ise kazanarak gruptan çıkma şansını tepti ve 7 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Real Madrid evinde Mönchengladbach ile karşılaşacakken, Shakhtar Donetsk deplasmanda Inter'e konuk olacak. Madrid ekibi, son maçında gruptan çıkmak için en az 1 puan almak ve Shakhtar Donetsk'in puan kaybını beklemek zorunda kalacak.

1999'DAN SONRA İLK KEZ

Real Madrid, Mart 1999'dan (0-2 vs Dinamo Kiev) sonra 4 kez mağlup ettiği Ukrayna ekiplerine 21 yol sonra mağlup oldu. Mönchengladbach'tan 2 maçta 10 gol yiyen Shakhtar Donetsk, Real Madrid ile oynadığı 2 maçta 5 gol attı ve 6 puan aldı.