Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid forması giyen Luka Jovic, karantinadan kaçarak sevgilisinin doğum gününü kutlamaya Sırbistan'a gitti.

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitti. Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından Sırbistan'a gitti.

"JOVIC APTALCA BİR ŞEY YAPTI"

Sırbistan Emniyeti, Jovic'in Belgrad'daki doğum günü kutlamasına katıldığını belirtirken, "Aptalca bir şey yaptı. Tüm uyarılara rağmen Sırbistan'a dönmüş olması skandal" açıklamasını yaptı. Real Madrid'in, kulübün politikasını ihlal eden ve insanların sağlığını tehlikeye atan 22 yaşındaki futbolcuya çok ağır bir ceza vermeye hazırlandığı kaydedildi.

(Sporx)