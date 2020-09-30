Real Madrid'de Eden Hazard 4 hafta sahalardan uzak kalacak
30.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:46
Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Belçikalı yıldız Eden Hazard yeniden sakatlandı. Yıldız isim, sahalardan 4 hafta uzak kalacak.
Real Madrid Kulübü, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sakatlandığını duyurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi.
4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.
Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli