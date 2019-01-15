Rbc / Lignos: Çin'den Sermaye Kaçışı Yeniden Başladı

Royal Bank of Canada'nın (RBC) Londra merkezinde Küresel Döviz Stratejileri Masası Şefi Elsa Lignos'a göre, "Çin'den sermaye kaçışı yeniden başladı."

Lingos, Çin'in Hong Kong'tan yaptığı ithalattaki büyük artışın, "sermaye kaçışı"ndan kaynaklandığını ileri sürdü. Lingos, Aralık ayında Çin'in genel ithalatının dolar bazında yüzde 7.6 düşerken; Hong Kong'tan yaptığı ithalatta yüzde 106'lık bir sıçrama yaşandığına dikkat çekti. Lignos'a göre, Hong Kong'a mal satmış gibi görünmek Çinli firmalar için yurtdışına para kaçırma yöntemi olarak en çok tercih edilen yollardan bir tanesi.

Buna göre;

yurtdışına para çıkarmak isteyen Çinli firma, Hong Kong'lu bir satıcıdan bir mal sipariş ediyor.

Önceden yaptığı bir anlaşma ile bu mala normalinden daha yüksek fiyatlı fatura kesiyor.

Hong Kong'lu satıcı, bir komisyon karşılığında aradaki fark civarında kendi nakdine Çinli alıcının erişmesini sağlıyor.

Böylece Çinli alıcıya kendi ülkesinin koyduğu yurtdışına para çıkarma yasağını aşmış oluyor.

Çin'in döviz rezervlerinin 2014'te 4 trilyon dolar düzeyine kadar yükseldiğine dikkat çeken Lingos, yaşanan para çıkışları sonrası 2016 yılında döviz varlıklarının 3 trilyon dolar düzeyine düştüğünü anımsattı.

Buna göre, döviz rezervleri düşünce, Pekin yönetimi 2017 yılında, para aklamaya karşı önlemler alarak sermaye çıkışlarına ciddi sınırlamalar getirmişti.

Lignos'a göre sermaye çıkışlarının yeniden başlaması Çin Merkez Bankası'nı kendi para birimi yuanı dolara karşı savunmaya itebilir. 2018 yılı genelinde değer kaybeden Yuan, son aylarda dolar karşısında mevzi kazanmıştı.

Lignos ayrıca sermaye kaçışı resmi verilere yansıdığında, Pekin yönetiminin yeni ve daha sert önlemler alabileceğini düşünüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA