RB Leipzig'de Alexander Sörloth: Türkiye'de taktik yok

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon ligde gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Türkiye kariyerinde taktikleri tek düze bulduğunu söyledi. Bu sezonu RB Leipzig ile geçiren Alexander Sörloth, Bundesliga'da 23 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performansla oynuyor. Norveçli golcü Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmanın büyük bir adım olduğunu anlattı. Alexander Sörloth, RB Live'aTrabzonspor'da gol atmaya odaklı olduğunu anlattı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİKTİ"

Türkiye'de taktiksel bir anlayış olmadığını söyleyen Sörloth, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer oldum. Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmak büyük bir adımdı. Şimdi takıma yerleştiğimi hissetmeye başladım. Takım iyi yolda, ben de iyiyim ve bu beni mutlu ediyor. Türkiye'de çok fazla taktik yok bu yüzden benim için büyük bir değişiklikti. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve aldığım taktiksel tek mesaj, 'Gol at' oluyordu, fazlası yoktu. Tamamen farklı bir futbol stili vardı" ifadelerini kullandı.