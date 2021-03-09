Ravencoin yorum - 9 Mart - Ravencoin neden yükseliyor? Ravencoin nedir?

Şu anda piyasada altcoin olarak da bilinen yüzlerce, hatta binlerce alternatif kripto para birimi var. Birçoğu Bitcoin, Ethereum veya aynı ana dikkatini olmasa da dogecoin anda var bunlar ya, potansiyel eksikliği anlamına gelmez. Ravencoin yorum - 9 Mart - Ravencoin neden yükseliyor? Ravencoin nedir?

RAVENCOİN YORUM

Şu anda biraz çekiş kazanan bir altcoin Ravencoin. Çoğu altcoin gibi Ravencoin de belirli bir amaç göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bu durumda, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan iki taraf arasında varlık transferi yapmak. Bu amaçla, Ravencoin için bir gelecek var mı? Ravencoin'e yatırım yapmalı mısınız? Öyleyse fiyatlar neden hala bu kadar ucuz?

Ravencoin ne için kullanılır?

Ethereum ve diğer ana akım blockchain platformları aracılığıyla bir partiden diğerine (eşler arası) doğrudan varlıkları takas etmek mümkün olsa da, başlangıçta tasarlandıkları şey bu değil. Ravencoin burada devreye giriyor. Ravencoin, Bitcoin'in bir çatalı olarak başladı, bu da Bitcoin'in PoW (Proof of Work) konsensüs mekanizması gibi aynı mimariden bazılarını kullandığı anlamına geliyor.

Ravencoin, kullanıcıların gerçek hayattaki varlıkları temsil eden belirteçleri aktarmalarına izin verir. Bu hisse senetleri, altın ve gümüş, koleksiyon ürünleri ve sabit varlıkları içerebilir. Ravencoin sayesinde, havayolu milleri gibi daha da soyut varlıklar kullanıcılar arasında takas edilebilir.

Ravencoin sağlam, uzun vadeli bir yatırımdır

Daha çok bir tür siber para birimi gibi davranan Bitcoin'in aksine, Ravencoin gibi özelleşmiş altcoinler, blockchain ekosisteminde çok özel bir yer işgal ediyor. Bu, Ravencoin'in muhtemelen Bitcoin veya Ethereum kadar büyük olmayacağı anlamına gelse de, daha özel doğası nedeniyle, kripto ana akım haline geldikçe daha da popüler hale gelecek olan çok önemli bir işlevi dolduruyor.

Sonuç olarak, Ravencoin, özellikle hala radar altında kaldığı için oldukça sağlam bir yatırımdır. Tüm yatırım portföyünüzü Ravencoin'e koymak istemeyebilirsiniz, ancak çeşitlendirilmiş bir altcoin portföyünde yer almaya değer. Bununla birlikte, ünlü bir yatırımcı veya eşit derecede ünlü biri, özellikle Elon Musk'ın Dogecoin ile yaptığı gibi Ravencoin'i çağırmadığı sürece, Ravencoin'e yatırım yapmak daha çok uzun vadeli bir kripto yatırımı gibi görünüyor.

Ravencoin'in 2021'deki görünümü

Bitcoin ve blockchain daha popüler olmaya devam ettiği sürece Ravencoin gibi altcoinlerin de maruziyette yayılma etkisi görmesi bekleniyor. Bitcoin'in ne kadar yaygın hale geldiğine rağmen, Tesla gibi halka açık şirketlerin Bitcoin ile ödeme yapabileceğinizi söylemesi ile çoğu insan geniş blok zinciri ekosisteminin geri kalanına fazla maruz kalmadı.

2021 ve sonrasına giren kripto parayı daha fazla yeni insan benimsedikçe, Ravencoin gibi altcoinlere maruz kalma derecesi giderek artacak. Bunu deneyimleyecek olan sadece Ravencoin değil. Tüm faydalı blockchain projeleri aynı şeyi görecek.

Ravencoin da NFTlerdeki (patlayıcı popülerliğe ortasında kendisi için bir niş bulabilirsiniz Aynen belirteçleri ). Kripto yatırımcıları, kripto sanatını, dijital koleksiyonları ve diğer benzersiz varlıkları temsil eden benzersiz jetonlar satın almaya çalışırken Ravencoin, benzer bir niş işgal ettiği için popülaritesinin patladığını görebilir.