Nagehan Alçı ile evliliğini sonlandıran spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bir kez daha evlilik yolunda ilerledi. Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz ile evlenme kararı aldı. Çiftin nikah töreni, sade bir şekilde gerçekleşti ve sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşlar katıldı. Rasim Ozan Kütahyalı kiminle evlendi, Rasim Ozan Kütahyalı eşi Pınar Ayaz kimdir?

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMİNLE EVLENDİ?

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, pilates antrenörü Pınar Ayaz ile evlendi. Çiftin sade geçen nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı. Kütahyalı, Ekim 2023'te gazeteci Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı.

PINAR AYAZ'IN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ AVUKATI YAPTI

Törende Pınar Ayaz'ın nikah şahidi, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok oldu.

Pınar Ayaz, pilates antrenörü olarak tanınıyor.