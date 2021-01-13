Rapid Wien Yusuf Demir için 10 milyon euro istiyor! Juventus'un niyeti ciddi
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Rapid Wien Yusuf Demir için 10 milyon euro istiyor! Juventus'un niyeti ciddi

13.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:14

Avusturya'da "Türk Messi" lakabıyla anılan, Rapid Wien'in 2003 doğumlu oyuncusu Yusuf Demir'i RB Salzburg ve Juventus istiyor. Rapid, Yusuf'un bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Avusturya'da yıldızını parlatan 2003 doğumlu Yusuf Demir'in taliplileri artıyor. 2 sezondur altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de dikkat çeken maçlar oynayan ve attığı gollerle adından söz ettiren Yusuf Demir'e devler talip oldu.

JUVENTUS SÖZ KESMEK İSTİYOR

İtalyan basınına göre Yusuf Demir'e Juventus'un yanı sıra Red Bull Salzburg'un ciddi talip olduğu belirtiliyor. Rapid Wien'in 10 milyon eurodan kapıyı açtığı belirtilirken sezon sonu gelmeden özellikle Juventus'un Yusuf Demir ile söz kesmek istediği ifade ediliyor.

TÜRKİYE ADINA OYNAMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

Henüz milli takım tercihi yapmayan Yusuf Demir, genç yaş kategorilerinde Avusturya forması giymişti ve Türkiye Milli Takımı forması giyme ihtimali kağıt üzerinde sürüyor.

10 numara pozisyonunda oynayan Yusuf Demir, bu sezon Avusturya Ligi ve Avrupa Ligi'nde yıldızını daha da parlatmış ve çıktığı 17 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.

Rapid Wien Yusuf Demir için 10 milyon euro istiyor! Juventus'un niyeti ciddi
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