Ranss'tan Toplu Açılış Töreni

Van'ın önemli yerel marketlerinden olan Ranss AVM, üç mağazanın birden açılışını yaptı.

Et Balık Kurumu karşısındaki Orsay sitesi altında üç ayrı mağazanın toplu açılış töreni gerçekleştiren Ranss AVM, mağaza sayısını sekize çıkardı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, VİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Fatih Hatunoğlu, AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Yavuz Karaman ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta bir konuşma yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva," Toplu açılış törenini ilk kez Van'da gerçekleştiren Ranss marketler zincirinin bu gururlu anına hep birlikte eşlik etmenin sevincini yaşıyoruz. Binlerce genç ve ihtiyaç sahibi insanlara istihdam zemini yaratan Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram'a ve ailesine teşekkür ediyorum. Van'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ranss AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram ise açılıştan sonra yaptığı açıklamada, 'Reklam Yok İndirim Var' sloganları ve 'Sizde gelin indirimleri yerinde görün' propagandasıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Zaten var olduğumuz bu sektörde kısa bir süre önce kulvar genişleterek, Vanlılara hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 5 yıllık sürede hem istihdam hem de metrekareyi arttırdık. Son 3 mağazamızla birlikte 20 bin metrekare alanda Van halkına hizmet vermiş olacağız. Daha iyi ve daha kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda bugün bizleri yalnız bırakmayan Van halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

50 bin çeşit ürün ile sektördeki büyümesini hızlı bir şekilde sürdüren Ranss'ın, kentin istihdamına da büyük katkı sağladığını dile getiren Bayram, "Daha önce mağazalarımızda yaklaşık 250 kişi çalışıyordu. Yeni açtığımız mağazalarla birlikte eleman sayımızı 400'e çıkardık. Bu da kentin istihdamına büyük bir katkı sunduğumuzun göstergesidir. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - VAN