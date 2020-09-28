Rangers Teknik Direktörü Gerrard'dan G.Saray'a övgü dolu sözler: Eminim favori olacaklar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek Glasgow Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard temkinli. Liverpool efsanesi sarı kırmızılıları övdü ve "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İskoçya basınında değerlendirildi ve "Rangers'ın Avrupa'daki rakibi Galatasaray, kıtalararası derbide komşusu Fenerbahçe ile karşılaştı. Şiddetli bir çatışmaya sahne olan maçta 11 oyuncu sarı kart gördü. Galatasaray, Glasgow'daki play-off maçı öncesi istediği galibiyeti alamadı. Radamel Falcao da kötü huylu derbide sarı kart gören 7 Galatasaraylıdan biri oldu" yorumları yapıldı.

GERRARD'DAN BABEL VE GALATASARAY SÖZLERİ

Ligde Motherwell'i deplasmanda 5-1 yenerek gövde gösterisi yapan Glasgow Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard da Galatasaray maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.

Steven Gerrard, Babel için "Ryan'ı çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla oynamaktan gerçekten keyif alırdım. Şu an iyi bir takımda forma giyiyor. Liverpool'dayken biraz karışık zamanlar geçirdi ama birlikte oynamak için hep harika bir oyuncu oldu. Güçlü, hızlı ve çok tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DEV BİR KULÜP"

Rangers'ın hocası maçla ilgili olarak da, "Onların kendi sahalarında ve deplasmanda hangi sistemi oynadıklarıyla ilgili biraz daha bilgi edinmemiz gerekecek. Bunun üzerine bu hafta çok çalışma yapacağız. Dev bir kulüpten bahsettiğimizi söylemeye gerek yok. Perşembe günü onlara saygı duyacağız" diye konuştu.

"Elemelerde ilerledikçe işlerimiz daha da zorlaşıyor" diyen Gerrard, "Her aşamada rakibimizin bireysel ve toplu olarak kalite seviyesi yükseliyor. Eminim favori onlar olacak. Galatasaray, dünya çapında oyuncuları olan Şampiyonlar Ligi seviyesinde dev bir kulüp. Ancak en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ondan sonra da ne olacağını görmeliyiz" açıklamalarıyla temkinli konuştu.

"IANIS HAGİ'NİN HİKAYESİNE SAYGI DUYUYORUM"

Steven Gerrard son olarak babası bir Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi olan Ianis Hagi'nin duygusal açıdan bu maçtan etkilenmemesini istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ianis'in hikayesine saygı duyuyorum ama tüm saygım bununla ilgili değil. Bu sadece Rangers ve Galatasaray'la ilgili. Ianis şu anda çok iyi ve güçlenerek daha da iyi olacak. Yaratıcılık ve skor anlamında öne çıkmaya başladı. Ondan çok memnunuz. Maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyoruz. Sadece 90 dakikaya odaklanıp bizim için en iyi performansını vermeli."