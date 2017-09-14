Randolph'a Uyuşturucu Madde Kullanımından Ceza
Uyuşturucu madde taşırken yakalanan tecrübeli basketbolcuy 150 saat kamu hizmeti cezası verildi.
Randolph'a uyuşturucu madde kullanımından ceza
Uyuşturucu madde taşırken yakalanan tecrübeli basketbolcuy 150 saat kamu hizmeti cezası verildi.Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan bir aramada yüklü miktarda marijuana taşıdığı tespit edilen ve gözaltına alınan Zach Randolph, 150 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.
36 yaşındaki basketbolcunun Los Angeles'ta görülen davasında karar açıklanırken, kamu hizmetinin yanı sıra Randolph'un marijuana kullanıcısı ve satıcısı olan tanıdıklarıyla ilişkisini kesmesine hükmedildi.
2004 yılında NBA'in en çok gelişim gösteren oyuncusu seçilen Zach Randolph, sekiz sezonluk Memphis macerasının ardından bu yaz Sacramento Kings'in yolunu tuttu. 16 yıldır NBA'de mücadele eden Randolph, kariyer genelinde 16.8 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.
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Kaynak: EuroSport.com