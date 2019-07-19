Ali Turan 2015 yılından Rana Altıntaş ile evlenen futbolcu 2017 yılında boşandı. Rana Altıntaş, kısa süre önce ise Murat Başoğlu ile görüntülendi. Rana Altıntaş'ın eski eşi Ali Turan kimdir?

ALİ TURAN KİMDİR?

Turan, 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Futbola Ağırnas Şimşekspor'da başladı. Profesyonel futbol kariyeri ise Kayseri Erciyesspor ile oldu. Ardından Kayserispor'a transfer olan futbolcu, 2010 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Antalyaspor'a giden deneyimli oyuncu, son olarak Konyaspor'a transfer oldu. Ali Turan, Milli takımların alt yaş kategorilerinde de toplamda 13 defa forma giydi.

TÜRKİYE KUPASI'NIN ALINMASINDA ETKİLİ OLDU

2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında Kayserispor formasını 33 maçta giyen Turan, 2006 yılında dizinden bir sakatlık geçirdi ve bir süre sahalardan uzak kaldı. 2006-2007 sezonu ara transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak gönderildi. Sezon sonunda Kayserispor'a döndü. Kayserispor takımında ise 2007-2008 yılı sezonundan bugüne kadar toplam 117 maçta görev aldı. Kayserispor'un 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

21 Mart 2010 tarihi itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ( UÇK), 3 aydır tek başına idman yaptığını ve 9 maç başı transfer ücretini alamadığını belirterek kendilerine başvuruda bulunan Ali Turan'ı haklı bulup, Kayserispor ile olan mukavelesini feshetti.

KONYASPOR'A TRANSFER OLDU

Turan, 2010-2011 ara transfer döneminde Antalyaspor'a transfer oldu ve genellikle defansın ortasında Deniz Barış ile birlikte görev yaptı. Ali, 2011-2012 sezonunda da kadroda bulundu fakat takımın kötü performansının ardından kadro dışı bırakıldı. Gaziantepspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor'la 1. Lig'de Play-off şampiyonluğu yaşadı ve yeni sezonda ise TSYD Ankara kupasını aldı.