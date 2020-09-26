"Polislerce darbedildim" diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı
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"Polislerce darbedildim" diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı

26.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:45

Polis tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Rambo Okan lakaplı O.G. "Suç uydurma" suçundan gözaltına alındı.

Fanatik Fenerbahçeliliğiyle tanınan Rambo Okan lakaplı O.G.'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle başı derde girdi.

Polis tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Rambo Okan lakaplı O.G. "Suç uydurma" suçundan gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Boğa Meydanı'nda polis tarafından darp edildiğini iddia ederek, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Okan G. ile ilgili çalışma başlattı.

Darp iddiası başına dert açtı! Fenerli Rambo apar topar gözaltına alındı

SOHBET ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, herhangi bir darp olayının yaşanmadığını, Okan G'nin söz konusu bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin yanına gelerek sohbet ettiği ve video çektikten sonra yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"Suç uydurma" suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporunda herhangi bir darp izine rastlanmayan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

'Polislerce darbedildim' diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı
'Polislerce darbedildim' diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı
'Polislerce darbedildim' diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı
'Polislerce darbedildim' diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Gören

Haber Yorumları (1)
SİZOFREN: bakirköy de tatil yapsin biraz akli basina gelir
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