Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Beşiktaş'ta 2003-2005 yılları arasında forma giyen Ramazan Kurşunlu, Sergen Yalçın ile yaşadığı unutulmaz anısını anlattı. Kurşunlu, Chelsea maçı öncesi Sergen Yalçın'ın kendisine "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz" dediğini açıkadı.

Son olarak Balıkesirspor'u çalıştıran Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, Radyospor'a konuştu. Kurşunlu, "Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda Ahmet Dursun ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. Sergen Ağabey, "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, 'Sergen Ağabey çok heyecanlıyım.' cevabını verdim. Sergen Ağabey, 'Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz.' dedi.

Sergen, İngiltere'de attığı 2 golle Beşiktaş'a galibiyeti getirmişti.

"SERGEN YALÇIN, TERRY'NİN FORMASINI İSTEMEDİ"

Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi John Terry'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Terry formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen Ağabey formasını verdi fakat Terry'nin formasını istemedi. 'Ağabey neden böyle yaptın' dedim, 'Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım' dedi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktör olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.