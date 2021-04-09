Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vakaların ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Çalışkan, seyahat yasağının geri gelebileceğini belirterek Ramazan ayı için de kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin önemli uyarılarda bulunurken Ramazan Bayramı'na sayılı gün kalırken ve bu yıl da koronavirüs nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan ayıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulundu. Çalışkan şunları söyledi:

SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR

Vaka sayılarını düşürmek için şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.

RAMAZAN AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.

RİSK GRUBU ANTİKORLU OLMAK ÜZERE AMA...

Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan

TEDBİRLER BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 70 OLANA KADAR DEVAM ETMELİ

Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli. 1 ayda vakalar 10, ölümler 5 kat arttı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2 SINIF DIŞINDA EVE GEÇİLİRSE DÜZELİR

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılması salgının yayılmasını önler. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 20. Bu oran daha da yükselecek.