"Rally Bodrum"da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu
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"Rally Bodrum"da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" tamamlandı.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ralli, Etrim, Kızılağaç, Çamlık ve Yalıçiftlik mevkilerinde gerçekleştirildi.

Otomobillerinden biri virajı alamayarak devrildi, sporcular yara almadan kurtuldu. Parkurda küçük çapta başka kazalar da yaşandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yaptığı açıklamada, rekor bir yarışçıyla ralliyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Otomobillerin çoğunun seri şekilde yarışı bitirebildiğini ifade eden Üçlertoprağı, "Bodrum'un bu yarışa sahip çıkması ve destek verenlerle birlikte çok başarılı bir yarış çıkardık." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da rallinin başarılı şekilde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada yardımcı pilot olarak yarışan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise adrenalin ve eğlence dolu bir organizasyon geçirdiklerini belirterek, bu tür organizasyonların devam etmesi için çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Rallide İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci, Ayhan Germirli-Mustafa Nazik ikinci ve Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes de üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

'Rally Bodrum'da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu
'Rally Bodrum'da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu
'Rally Bodrum'da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu
'Rally Bodrum'da İsmet Toktaş-Burak Başlık birinci oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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