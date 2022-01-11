Ralf Rangnick, Marcus Rashford'un Formu Hakkında Konuştu
FA Cup'ta Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra konuşan Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick, antrenmanlarda iyi performans gösteren Marcus Rashford'un şu anda neden bu kadar zayıf performans gösterdiğini bilmediğini itiraf ediyor.
FA Cup'ta Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra konuşan Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick, antrenmanlarda iyi performans gösteren Marcus Rashford'un şu anda neden bu kadar zayıf performans gösterdiğini bilmediğini itiraf ediyor.
Dugout - Spor Haberleri
Haberi Kaydet