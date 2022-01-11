Ralf Rangnick, Marcus Rashford'un Formu Hakkında Konuştu - Haberler Spor
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Ralf Rangnick, Marcus Rashford'un Formu Hakkında Konuştu

Dugout - Haberler | Spor

FA Cup'ta Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra konuşan Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick, antrenmanlarda iyi performans gösteren Marcus Rashford'un şu anda neden bu kadar zayıf performans gösterdiğini bilmediğini itiraf ediyor.

FA Cup'ta Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra konuşan Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick, antrenmanlarda iyi performans gösteren Marcus Rashford'un şu anda neden bu kadar zayıf performans gösterdiğini bilmediğini itiraf ediyor.

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