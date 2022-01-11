Ralf Rangnick, Marcus Rashford'un Formu Hakkında Konuştu

FA Cup'ta Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra konuşan Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick, antrenmanlarda iyi performans gösteren Marcus Rashford'un şu anda neden bu kadar zayıf performans gösterdiğini bilmediğini itiraf ediyor.

Dugout - Spor Haberleri

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