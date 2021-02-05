Rakip takım oyuncularına cinsel organını gösteren Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi

Rakip takımla alay etmek için saha ortasında şortunu indiren ve rakiplerine cinsel organını gösteren Brezilyalı futbolcu Emerson Carioca'ya disiplin kurulu tarafından 8 maç men cezası verildi.

Yakın zamana kadar Sampaio Correa için forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Marica karşısında bir galibiyet yakalayarak takımını Carioca Şampiyonasına gönderdi. Rakip takımla alay etmek için yapılan çılgın kutlama, Carioca'ya beklenmedik dönüş sağladı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERMESİYLE SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Oyuncu şortunu indirip, rakiplerine cinsel organını gösterince, iki takım arasında kavga çıktı. Futbolcunun hareketini inceleyen disiplin kurulu, bu tip hareketlerin spor disiplini ve ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 maç men cezası verdi. Carioca'nın takımı Portuguesa do Rio'nun karara itiraz ettiği belirtildi.

TARAFTARLARDAN VE TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Carioca, Marica futbolcuları ve teknik ekibin kendisine defalarca hakaret ettiğini ve ırkçı ifadeler kullandıkları için tepki gösterdiği iddiasında bulundu. Aynı zamanda sınırı aştığını söyleyen futbolcu, taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

"BANA ALKOLİK VE ŞİŞMAN MAYMUN DEDİLER"

Rakip takım, onlarla oynadığımız son üç maçta bana hakaret edip, "Pislik, alkolik ve şişman maymun dediler. Olanlardan rahatsız oldum" açıklamasında bulundu.