Rakip futbolculara saldıran Tepeciksporlu Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verildi
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Rakip futbolculara saldıran Tepeciksporlu Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verildi

12.01.2021 21:10 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:19

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Misli.com 3. Lig'te oynanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçında çıkan kavga sonucu rakip futbolculara tekme atan Tepeciksporlu Alper Sürücü'yü 12 maçtan men etti.

Misli.com 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile oynanan 2. Grup müsabakasında rakip takım oyuncularına yönelik saldırısı nedeniyle Alper Sürücü'ye 12 maç men ve 3 bin 600 lira para cezası verildiği belirtildi.

RAKİBİNE TEKME ATMIŞTI

Kocaeli'de 7 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle Alper Sürücü hakkında şikayette bulunmuştu.

Rakip futbolculara saldıran Tepeciksporlu Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verildi
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