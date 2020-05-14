Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Evander Holyfield ile 1997'de oynadığı maçta rakibinin kulağını ısırdığı için 3 milyon dolar ceza alan efsane boksör Mike Tyson, yaşanan olay sayesinde daha sonraki süreçte aldığı cezadan fazlasını kazandığını itiraf etti.

Eski dünya şampiyonu boksör Mike Tyson, Hotboxin' adlı podcast yayınında 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olayla ilgili itirafta bulundu.

Ringde yaptığı hareketin ardından diskalifiye olan ve ardından 3 milyon dolar para cezasına çarptırılarak uzun süre maçlardan da men edilen Tyson, aldığı cezanın kendisini sıkıntıya düşürmediğini kaydederek, "Yaşanan olay nedeniyle çok daha fazlasını kazandım. Birisinin kulağını ısırdım diye 3 milyon dolardan fazla kazanmam çılgınca değil mi?" dedi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINDAN YÜKSEK PARALAR KAZANDI

Tyson, Holyfield'in kulağını ısırdıktan sonra aldığı men cezası nedeniyle boksa uzun süre ara vermek zorunda kalmıştı. Efsane boksör, ringlere çıkmadığı dönemde televizyon programlarına özel olarak davet edilmiş, çıktığı yayınlardan da yüksek paralar kazanmıştı.

2005 YILINDA BOKSA VEDA ETTİ

Holyfield, 90'larda iki kez karşı karşıya geldiği Tyson'a müsabakalarda yenilmemişti. Mike Tyson, 11 Haziran 2005'te Washington'da karşılaştığı İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı müsabakanın ardından boksa veda etmişti.