Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor
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Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

19.10.2020 20:52 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:02

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle rakibinin hayat kadınına benzettiği Amerikalı dövüşçü ve aynı zaman kalça dansçısı olan Valerie Loureda'nın Hollywood'dan film teklifi aldığı ortaya çıktı.

Amerikalı dövüşçü ve aynı zaman kalça dansçısı olan Valerie Loureda, dövüş sporunda hızla yükselmesine rağmen Hollywood'dan kendisine teklif yağıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı dövüş dünyasında eleştirilen ve hatta bir meslektaşının kendisine hayat kadını benzetmesi yapmasına rağmen Bellator karma dövüş organizasyonu ile sözleşme imzaladı.

Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

ŞOVLAR VE FİLMLER İÇİN ARIYORLAR

Rakibi Tara Graffe'yi yendikten sonra zaferini kalça dansı ile Instagram hesabından paylaşan Loureda, Hollywood için kabiliyetli oyuncuları arayan ajansların sürekli kendisini arayıp eğlence şovları ve filmlerde oynama teklifi sunduklarını ancak kariyerine şimdilik dövüş sanatında sürdüreceğini dile getirdi. 22 yaşındaki dövüşçü kariyerine son verdikten sonra Hollywood'da oynayacağını belirtti.

Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

YIL SONUNDA RİNGLERE DÖNECEK

Şuna gözündeki sakatlıktan dolayı maçlara çıkamayan Valerie, iyileştikten sonra bu yılın sonlarına doğru tekrar ringlerde yer almayı hedefliyor.

Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

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