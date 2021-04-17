Rakibine kafa attığı için hapse giren futbolcu Ferguson'dan itiraf: Korkunç bir yerdi, pişmanım!

16 Nisan 1994'te Rangers'ın Raith Rovers'a karşı oynadığı maçta rakibine kafa attıktan sonra üç ay hapis cezasına çarptırılarak, 'Tarihte hapse giren ilk futbolcu' olarak kayıtlara geçen Duncan Ferguson, 27 yıl sonra pişmanlığını itiraf etti. Şimdilerde teknik adam olan 49 yaşındaki Ferguson, "Hapis çok kötü bir yer. Evet pişmanım, kötü örnek oldum" diye konuştu.

27 yıl sonra gelen itiraf! 27 yıl önce bugün, Rangers'ın Raith Rovers'a karşı oynadığı maçta rakibiyle yaşadığı tartışma sonrası kafa atıp, üç ay hapis cezası alan Duncan Ferguson, pişman olduğunu söyledi. Rakip futbolcuya saldırdıktan sonra mahkemeye verilen ve üç ay hapis cezasına çarptırılan İskoç futbolcu, tüm itirazlarına rağmen cezadan kurtulamamıştı. Ferguson hapiste 45 gün yattıktan sonra serbest bırakılmış, İskoç Futbol Federasyonu tarafından 12 maç da men cezası almıştı.

"TARİHE KÖTÜ GEÇTİM"

Ferguson, bu konuyla ilgili yıllar sonra şöyle bir itirafta bulundu: Tarihte hapse giren ilk futbolcu oldum. Bu kötü bir şey. Hapis çok kötü bir yer, evet pişmanım. Kötü örnek oldum. 49 yaşındaki Ferguson, şimdilerde Everton yardımcı antrenörlüğü yapıyor.