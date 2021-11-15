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Rakibimiz Karadağ'dan olay çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile çok kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hollanda'yı desteklediğini belirten Radulovic, "Hollanda bu gruptaki en iyi takım. Lider bitireceklerinden eminim" dedi. Öte yandan takımın golcüsü Osmajic ise, "Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son grup maçına salı gecesi Karadağ karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibin play-off turu için büyük büyük avantajı var. Aynı zamanda Hollanda'nın puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ihtimalimiz de doğdu. Oynayacağımız çok kritik karşılaşma öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

Hollanda'nın grupta lider olmasını istediğini söyleyen Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç" dedi.

Türkiye'ye karşı Hollanda maçındaki gibi oynayacaklarını söyleyen teknik direktör, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı takımın golcü futbolcusu Osmajic ise "Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" şeklinde konuştu.

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